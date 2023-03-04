尖沙嘴警署暴動罪案10人判囚4年4個月 未成年被告判入教導所 官指雖非牽頭但「必然是同行者」　　 (12:57)

11名罪成被告為袁均穎（現年34歲，下同）、黃蔚霖（26歲）、黎穎霖（26歲）、吳沛伶（21歲）、甄衛兒（21歲）、彭漢深（32歲）、張俊軒（20歲）、韋珍兒（尼泊爾裔，24歲）、梅卓羚（26歲）、林耀基（29歲）及鄭子健（30歲），他們被控於2019年10月1日，在尖沙咀警署與長樂街之間的彌敦道參與暴動。

王官指，案發時示威者於尖沙嘴警署外拾起警察投放的催淚彈，然後反向投入警署，並多次投擲汽油彈，形容示威者行為目無法紀，稱「此次暴動明顯是針對警察」。

王官續稱，雖然辯方求情指眾被告沒有投擲汽油彈和管有攻擊性武器，但不能忽視他們參與暴動前已作出預備，包括穿著黑色或深色衣物，指他們雖不是牽頭帶起者，但他們「必然是同行者」，判刑時要以集體、而非個別行為考慮。

王官稱案發前傳媒報道的示威活動中能看到警方執法，認為被告犯案前已目睹香港受暴動摧殘和知道警方會執法，故不接納被告以「自己無知和沒有深思熟慮」作求情理由，形容這是「不合理」的。