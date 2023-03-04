支聯會拒交資料案　鄒幸彤、鄧岳君、徐漢光罪成 (10:26)

警方國安處於前年8月25日，以懷疑支聯會是「外國代理人」為由，按國安法第43條實施細則附表5，向支聯會多名常委發通知書，索取支聯會的財政、活動等資料，其中5人事後被控本案的「沒有遵從通知規定提供資料罪」，最高刑罰是監禁半年、罰款10萬元。鄒幸彤等3人不認罪受審，前常委梁錦威、前幹事陳多偉則認罪，已服畢3個月刑期。

辯方多次要求交代警方指控支聯會是哪個外國組織的代表，惟控方申請「公眾利益豁免權（PII）」，用代號稱呼相關組織及人士，以免令警方調查方向曝光；辯方則質疑，上述組織身份是公開資料，無必要隱去，亦令辯方無法抗辯，致審訊不公。

警方根據支聯會在2018年接受「組織4」的兩萬元「資助」，懷疑支聯會是其代理人。但鄒幸彤指出，該批款項是「六四紀念館」捐款，只佔擴館眾籌的400份之一，質疑警方無足夠理據發出通知書。