全民換證計劃結束　入境處簽發逾800萬張新身分證 (19:50)

區嘉宏連同副處長（管制、簽證及證件）郭俊峯，及換領計劃形象大使暨藝人張智霖等，今午出席換領計劃的閉幕禮。區嘉宏指，長達逾四年的換證計劃，汲取2003年換證計劃經驗，並因應本港人口變化及善用科技，包括讓申請人透過互聯網和流動應用程式，預約換證和預先填寫表格，換領手續由承諾約30分鐘大幅下降至15分鐘，提高換證的效率。換領計劃亦先後容許申請人，帶同兩名65歲或以上的長者及兩名殘疾者同行換證的安排，至今逾82萬名長者及殘疾者受惠。

入境處早前宣布，下周一（6日）起會延長4間人事登記處的服務時間，包括港島、九龍、觀塘及屯門，市民可於指定時段申請換證。處方重申，如本港居民因不在香港未能換領，毋須急於回港辦理手續，有關人士可在他日返港後30天内辦理手續；倘若在港逗留時間少於30天，不會因該次返港無辦理相關手續而觸犯法例。處方重申，現時舊款身分證仍有效，會留意換證進度，現階段未有打算就宣告舊款身分證無效作出安排。