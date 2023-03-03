涉超速逆線撞斃鐵騎士　休班警罪成候判被人指罵 (18:51)

被告唐建偉（現年31歲）被控於2018年4月3日在沙田大埔公路沙田嶺段，危險駕駛一輛私家車導致事主林日安死亡。控方案情指，被告警誡下稱車速維持每小時70公里，當時前方有另一輛私家車駛近油站時減速，以為它駛入油站，遂把車輛往外駛，但撞到安全島及爆胎，最終車輛失控，扭軚不果而發生意外。

法官表明不接納被告說法，並引述控方化驗專家的說法，根據車胎的痕迹和地上碎片，安全島並無被撞擊的迹象。法官認為專家供詞可信，他有到現場量度路線，非純粹參考資料，並估算被告平均車速為每小時130至150公里。

法官直指涉案路段有上下斜坡，被告應確保車輛在行車線內行駛，且他知悉有限速，卻公然、明知地「過分超速」，無適當扭肽，遂裁定他罪成。控方透露被告有一項不遵從交通標誌的紀錄。

辯方求情指，被告妻子因不堪財務和精神壓力與被告離婚，本案對死者而言是悲劇，對被告家庭亦然。散庭後一男子以髒言指罵犯人欄內的被告，稱「有幾大壓力呀？我哋呢幾年都好大壓力呀！揸快車好型呀？」