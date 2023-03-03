初選案｜區諾軒供稱曾有「沈旭暉35+交流會」　有與會民主派稱難否決預算案 (18:05)

代表鄭達鴻和梁國雄的資深大律師潘熙，今午首先盤問控方證人區諾軒。潘熙透露，區諾軒於2021年7月至8月與警方共7次錄影會面，供出與民主派交流初選的內容。潘熙讀出錄影會面的騰本，區表示各人對於如何落實「五大訴求」出現爭議，因為戴耀廷的說法較細緻和具體，惟部分人只想讓更多民主派進入議會，或在會議上主張五大訴求，未必一定要特首下台或癱瘓政府。在盤問下，區表示當時所講的民主派包括公民黨和社民連。

潘熙亦就區諾軒於2020年2月的公民黨會面提問，與會者包括梁家傑、譚文豪、余若薇、陳淑莊和賴仁彪。區諾軒表示無法肯定與會者是公民黨執委，但相信都是黨內重要人物。潘熙再次引述錄影會面騰本，區表示公民黨曾就否決預算案表達擔憂，因時任議員郭榮鏗來自法律界，林瑞華亦有意參選飲食界，「佢哋好難會背棄業界去否決財政預算案」。

潘熙問及，可否說公民黨於整個2020年，對於「無差別」（indiscriminately）否決預算案沒有整體立場。區諾軒表示「唔能夠咁武斷」，只能說與該黨會面的內容，難以推論後期的想法有否改變。審訊下周一（6日）續。