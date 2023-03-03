男學生涉非法集結判囚5個月 (17:22)

被告黃曉鴻（現年20歲）否認於2019年11月10日，在荃灣禾笛街荃新天地1期地下G16B鋪外參與非法集結，經審訊後罪成。

案件早前押後判刑，待索取勞教中心報告，惟報告指他不適宜判入勞教中心。辯方今求情指，被告與家人感情相當好，近年的學業成績有很大進步，經副學士在去年考入學士課程；兩名浸會大學教授為他撰求情信，指被告熱心學習和幫助同學，形容他是社會的資產，校方亦會全力支持他繼續學業。

辯方續指，案件延誤對年輕的被告影響很大，加上本案的集結歷時較短，不涉及暴力，集結者在警方到場後散去，沒有作出對抗行為，望獲輕判；控方則認為案件沒有重大延誤，解釋2019年出現大量社運案件，加上爆發疫情，令審訊延後。

李官則反駁，警方早在2019年11月拘捕被告時搜出所有證據，而本案的證供並不複雜，認為案件有延誤。李官判刑時補充，被告經審訊後定罪，「冇咩悔意可言」，亦評估求情因素不大，雖然案發的集結規模不大，亦無證據涉及暴力或使用武器，但當時正值社運高峰，故採納半年監禁為起點，因應檢控延誤減刑至5個月。