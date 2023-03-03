照顧者睡眠質素欠佳　婦女中心協會倡政府提供晚間上門照顧服務 (15:14)

調查於去年12月至今年2月期間進行，共收集228份有效問卷，調查對象主要來自大埔區及北區，95%受訪者為女性。調查發現，43%的照顧者平均每日睡眠僅3至5小時。另外，有3成在「ISI失眠嚴重度量表」（ISI）的分數為15-28分，屬中度及嚴重失眠。實習社工邵愷恩解釋，ISI評估內容包括受訪者是否存在入睡困難、無法維持較長的睡眠及太早醒，睡眠問題是否干擾受訪者日常生活功能，以及受訪者對睡眠狀態的滿意程度等。

邵愷恩表示，調查結果顯示，約4成照顧者認為照顧工作量多及經濟壓力導致睡眠質素差，她又補充，是次調查有70%的受訪者為獨力照顧者。

45歲的蔡女士現時獨自照顧患嚴重糖尿病、長期需坐輪椅的丈夫，她稱自從丈夫6年前患上糖尿病，她幾乎每晚半夜需起床照顧丈夫，每天只可睡3、4小時。她又說，丈夫有時會整晚失眠，她就要整晚陪夫看電視，另外她時常會被丈夫叫醒，為其「撓背脊」，「我八點瞓，十點佢就會吵醒我，一撓就到半夜三四點。」

蔡女士因照顧丈夫無法工作，要領取綜援，五年前患上抑鬱症，稱有時因睡眠問題情緒崩潰，會做出「割手」等自殘行為，也會產生極端想法。她希望政府能提供晚上上門照顧服務，以及能在社區中找到丈夫的日間暫託服務。

中心單位主管丘梓蕙表示，現時香港暫無上門的照顧者服務，建議政府能補足此方面的缺失，支援照顧者，改善他們的睡眠質量；同時提供類似託兒、託老等替代照顧選項。她亦提出設立照顧者專屬服務中心或照顧者專屬外展社工隊等建議。