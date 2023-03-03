初選案｜控辯「承認事實」分4份　黃碧雲、林卓廷承認事項較少 (14:22)

庭上讀出黃碧雲的承認事實，指她於2020年6月參加初選和出席選舉論壇，後來向選舉事務處提交選舉單張等，而警方於2020年12月以國安法實施細則，向「獨立媒體」、「立場新聞」和《蘋果日報》所屬公司發出「提交物料令」。承認事實提及，黃碧雲案發時為立法會議員，任期於2020年12月1日終結。由於法庭傳譯員譯為「任期截至2020年12月1日」，黃碧雲澄清她當時辭去議員職務，或有傳譯錯誤。

至於何桂藍的承認事實涵蓋初選時序、吳政亨發起「三投三不投」的過程，以及民主動力名單等。法官陳慶偉關注，昨（2日）在庭上讀出、由13名被告承認的版本列明各人於2020年7月至2021年1月內沒有案底，涉及時間範圍較短。控方最終更改為各人被捕前沒有案底，而何桂藍的版本為截至2021月12月無案底。法官李運騰問及，是否代表法庭判斷何桂藍擁有良好品格。控方認為假設某人在某案發生後和開審前，在另一案被定罪，他不會被視為無案底的人，會影響法庭考慮其可信性和犯罪傾向（propensity）。李官表示不便討論細節，指示控方繼續處理承認事實。

李官亦發現，13人承認的版本列出吳政亨、何桂藍、鄒家成和余慧明共4人案發時並非立法會議員或及區議員，但何桂藍承認的版本沒有包括鄒家成，「D37（鄒家成）與D33（何桂藍）没有關係，為何沒有一致共識？」中午休庭後，控方將鄒家成的名字納入相關段落。