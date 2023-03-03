海關破獲市值約1500萬元鴉片 (14:16)

海關機場科人員在機場於1月3日，根據風險管理，查驗一批由巴基斯坦抵港，報稱載有草本產品的貨物，關員檢查該批共8箱貨物，在其中6箱共有5589個的膠樽內，檢獲約130公斤鴉片，市值約1500萬元。海關毒品調查科隨即跟進調查，相信販毒集團利用一間只提供存倉服務的物流公司作為收件人地址，再透過通訊程式委託其他物流公司提取貨物，並轉運往內地。海關指，由於未能提供進一步資料，物流公司並無接受委託。其後販毒集團仍嘗試以付貨人身分掩飾，電郵通知海關，試圖要求將貨物轉運到其他國家，冀能取回毒品。

海關毒品調查科機場調查課調查主任姚文顥指，緝獲的鴉片毒品，主要用作吸食用途，近年在港比較少見，今次檢獲逾百公斤屬過去20年最大宗，相信轉口到其他國家。

另一宗毒品案則於事發於去年11月9日，海關查驗一件由比利時運抵本港，報稱載有電線的空運包裹，經X光檢查後發覺影像有可疑，而且由比利時運送電線貨物比較罕見，加上收件地址不齊全，海關遂拆開包裹詳細檢查，發現內有線圈，在線圈與木卷筒之間檢獲約16公斤氯胺酮，市值約980萬元。兩宗案件交由海關毒品調查科跟進，正追查涉案人士。