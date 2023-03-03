【圖輯】尖沙嘴海員之家地盤九小時沖天火　幸火場無人傷 (11:39)

消防處於行動中共派出250名消防及救護人員，出動2條喉及3隊煙帽隊灌救，並派出煙火特遣隊及無人機隊於高空觀察火勢。行動中共疏散約170名市民，有12人須入住臨時庇護中心。事故中有兩人不適送院，但均非由火場中救出。消防處救護監督金學禮指，其中一人於附近大廈目睹事故後受驚，心口不適，情況穩定送院治理；另有一名於火場附近的市民感不適，自行到醫院求醫。

姜世明說，消防昨晚11時16分到場，發現已有多個樓層起火，並波及外牆建築物料及棚架，晚上11時37分升為三級火；及後因火警有上下蔓延的迹象，火舌亦波及附近大廈，故於凌晨1時46分將火警升為四級。他又說，由於大廈工程未完成，樓宇應有的消防裝置未投入使用，只有臨時消防設施，消防需要大量人手供水到高層滅火，加上工地內有木板鐵枝等建築材料阻礙推進，而凌晨時分火場昏暗，均增加救火難度。

消防又表示，昨晚天氣乾燥有強風，將火舌吹向附近大廈，有5幢位於中間道及緬甸臺附近的大廈受影響，包括遠東大廈、喜來登酒店、重慶大厦、緬甸臺及H Zentre，部分受影響大廈有家具起火。消防在起火後約20分鐘內已將火救熄。

被問到為何不用直升機投擲水彈救火，姜世明解釋，樓宇起火甚少使用水彈滅，因直升機駛過時的氣流會為災場帶來變化，或危及消防。

受火警影響，尖沙咀郵政局，包括智郵站、智郵寄及郵政信箱大堂服務均須暫停。尖沙咀、柯士甸、紅磡南及黃埔的派遞服務將會延誤。香港郵政稱會在可行情况下盡快恢復服務，呼籲市民可到就近的九龍中央郵政局使用郵政服務。