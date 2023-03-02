初選案｜警曾要求蘋果日報、立場及獨媒交涉案材料　檢初選按金及開支收據 (18:22)

承認事實指出，於2020年6月中旬，除了5名被指擔任組織者的被告之外，餘下42名參加初選的被告遞交提名名單予民主動力，繳交一萬元按金後獲發收據，他們亦簽署相關備忘。警方在於2021年1月6日拘捕趙家賢時，從其議員辦公室檢取上述文件作為證物。

初選論壇於2020年6月至7月舉行，6個選區的論壇由《蘋果日報》、網媒「立場新聞」、網台「D100」和「城寨」協辦和播放，民主動力同年8月向《蘋果日報》開出30萬元支票，以支付論壇製作費用。除了尹兆堅和余慧明，其餘參加初選被告均有出席論壇。

初選投票日之後，於2020年7月15日，抗爭派立法會參選人，即何桂藍、余慧明等14名被告召開記者會，同日他們連同伍健偉簽署抗爭派的立場聲明。及後，33名被告參加立法會選舉並遞交提名名單，其中9人被宣布提名無效；另外9名被告沒有參加選舉。審訊明（3日）續。