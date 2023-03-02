警拘13人涉釣魚信息、「猜猜我是誰」騙案　涉款逾140萬 (16:59)

東九龍總區科技罪案組高級督察劉震宇表示，其中一個騙案集團假冒電訊集團會員平台，向市民發出釣魚信息，訛稱積分到期，誘使市民點擊與官方網站相似的可疑連結，並登入及換領獎賞，藉此欺騙市民的信用卡資料及一次性密碼。騙徒其後將有關資料輸入電子錢包，並以約500元一次的報酬僱用車手購買金器及手提電話等容易變賣的物品。警方在行動中共拘捕8人，包括集團主腦，懷疑他們與去年12月至今年2月發生的35宗騙案有關，涉款67萬。

東九龍總區情報組高級督察謝潔婷稱，另一個集團涉及「猜猜我是誰」騙案，騙徒會致電予長者，訛稱其子女被捕及需要保釋金，再以1500元至2000元招攬15歲青少年上門收款及存入加密貨幣找換店、找換機，將騙款轉走。調查發現，集團涉及6宗案件，事主分別64至89歲，被騙去2至40萬不等 ，共涉款75萬，另發現有15歲青少年在學校再招募高年級學生加入。警方拘捕5人（15-52歲），報稱學生、廚師及倉務員，分別為中層負責招募年輕加入、上門收款及聯絡事主，部分人有黑社會背景，其中兩人已被起訴，另三人獲准保釋。

東九龍總區重案組總督察許諾表示，去年釣魚訊息騙案達1417宗，較前年升4成，「猜猜我是誰」騙案更有1540宗，升幅達三倍，重申騙案為嚴重罪行，年少無知非借口，市民切勿以身試法，如有懷疑，則可下載警方的「防騙視伏APP」或致電防騙易熱線18222。