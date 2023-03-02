三名前國泰職員涉收賄逾16萬助他人購49套平價機票　一人認罪 (17:43)

被告依次為艙務長劉靜雯（35歲）、機艙服務員李仲輝（27歲）及機艙服務員王愛婷（32歲），3人均已離職。劉靜雯被控4項串謀使代理人接受利益罪，其餘二人各被控與劉串謀干犯其中兩罪；所有控罪的案發日期介乎2018年1月1日至2019年6月19日。

劉承認的案情指，國泰航空設同行旅伴計劃（Companion Travel Scheme），僱員可提名一名伴侶、親屬或朋友，提名人士能以優惠價購買國泰或夥伴航空公司的機票。被告與女子LE DO Trang Nha商討如何獲得提名，並向對方提供其銀行戶口、電郵等，以供其登入國泰內部系統。LE DO最終成功獲得20套機票，比原先價格節省了逾30萬元。事成後LE DO專程由外地來港，向被告支付至少1500美元（約1.2萬港元）作報酬。

二人其後保持聯絡，被告得知李仲輝和LE DO的友人分別有意出售和購買配額，交易後李接受5000元美金（約3.9萬港元）饋贈，一名叫Mare Alexandre Dambrines的男子則獲提名，並節省逾40萬元購買23套機票。案情又指，王愛婷主動接觸被告，在被告「牽線」下，王以3500美元（約2.7萬港元）售出配額，換取女子Mariah Adams Ernst獲提名，6套機票的差額逾11萬元。

被告於2019年8月遭廉署人員拘捕，警誡下她承認曾與LE DO和另外兩名被告討論提名事宜。審訊明續。