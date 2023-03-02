初選案｜李予信昨缺席聆訊惟早已出院　律師庭上致歉稱誤會　官批浪費開支 (17:28)

代表李予信的大律師關文渭甫開庭稱，李予信昨早近10時出院。法官李運騰質疑，辯方一度申請在李予信缺席下繼續審訊，或屬藐視法庭。關文渭強調，辯方當時尚未知道李予信出院，並向法庭致歉。李官批評「不僅如此，你亦浪費了百萬元開支」（not merely that, you have wasted millions of dollars）。

控方在庭上讀出承認事實，透露警方於被告寓所檢取的證物等。被告吳政亨被指發起「三投三不投」行動，警方在其寓所搜出《蘋果日報》於2020年7月的「三投三不投」頭版廣告，亦找到吳政亨向蘋果日報有限公司轉帳13.5萬元的紀錄。

承認事實提及民主動力於2018年11月至2020年12月的執委名單，其中4人為本案被告，包括召集人趙家賢、副召集人鍾錦麟、兩名委員譚文豪和尹兆堅。未被起訴的民主動力司庫、律師關尚義（John Joseph Clancey）亦在名單上。從2017年8月至2021年1月，區諾軒、趙家賢和關尚義均為民主動力的銀行戶口簽署人。