初選案｜李予信昨缺席聆訊惟早已出院　律師庭上致歉稱誤會　官批浪費開支 (17:28)

代表李予信的大律師關文渭甫開庭稱,李予信昨早近10時出院。法官李運騰質疑,辯方一度申請在李予信缺席下繼續審訊,或屬藐視法庭。關文渭強調,辯方當時尚未知道李予信出院,並向法庭致歉。李官批評「不僅如此,你亦浪費了百萬元開支」(not merely that, you have wasted millions of dollars)。

控方在庭上讀出承認事實,透露警方於被告寓所檢取的證物等。被告吳政亨被指發起「三投三不投」行動,警方在其寓所搜出《蘋果日報》於2020年7月的「三投三不投」頭版廣告,亦找到吳政亨向蘋果日報有限公司轉帳13.5萬元的紀錄。

承認事實提及民主動力於2018年11月至2020年12月的執委名單,其中4人為本案被告,包括召集人趙家賢、副召集人鍾錦麟、兩名委員譚文豪和尹兆堅。未被起訴的民主動力司庫、律師關尚義(John Joseph Clancey)亦在名單上。從2017年8月至2021年1月,區諾軒、趙家賢和關尚義均為民主動力的銀行戶口簽署人。