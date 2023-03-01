非禮罪成男護士於護士名冊無了期除名　高院指處分不當 (18:12)

上訴人為Wan Pak Kwong Raymond（尹柏光），答辯人為護士管理局。

上訴庭法官於判辭指，上訴人一方爭論無了期除名如同「終身監禁」，而答辯人則指，若上訴人期望待除名令過期後可以重新註冊，是過於高估，況且除名令沒有期限，意味上訴人可以隨時重新註冊，反而對他有利。法官不認同上訴人理論上可以隨時重新註冊，並指無了期除名的嚴重性遠超於有期限除名，故問題在於涉案處分是否過重。

判辭續指，對上一次有註冊護士被無了期除名，已是18年前一名男護士因誤殺其女友被判罪成。至於上訴人的不當行為，雖然「好色及令人震驚」，但未至於是最嚴重的性罪行，亦非以往有醫護人員被處分無了期除名時所犯的不當行為，加上上訴人立場是他在精神上完全康復，並有精神科醫生的診斷作證，因而裁定有關處分過分及不相稱。護士管理局須重新審視處分外，另須向上訴人賠訟費。