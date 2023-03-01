美CECC再促制裁本港檢控官　外交部駐港公署批抹黑、干預、恐嚇 (17:46)

CECC聲明指，被捕人士僅為立法會選舉舉辦民意調查，立法會選舉其後亦被改動至只容許親政府人士參與，形容參與初選者被任意扣押，促請特區政府即時撤銷初選案及國安法案件被告的控罪，認為民主派人士受審象徵本港法治受損，以及中共加強控制香港。

CECC亦批評中國人權狀况不堪，並試圖削弱本港市民根據《中英聯合聲明》及《公民權利和政治權利國際公約》所獲的自由，呼籲美國國務卿布林肯及美國國務院在下月舉行的聯合國人權理事會上，提出緊急討論中國人權問題。

外交部駐港特派員公署則回應指，CECC肆意抹黑國安法，美化及為反中亂港分子開脫，對要求制裁香港檢控官及相關官員表示強烈憤慨和堅決反對，敦促有關政客立即「停止干預特區正常司法的偽善政治表演」，批評美國政客公然踐踏法律公義、干預特區司法，企圖以非法單邊制裁恐嚇秉公辦案、盡忠職守的特區檢控官，指外部干預勢力「無論耍什麼花招」，都不能動搖香港特區依法執法的堅定原則及中方維護國家安全的堅定決心。

公署指，反中亂港分子借初選捏造民意，企圖奪取立法會控制權，欲使特區政府停擺，脅迫中央政府和特區政府，絕非民意調查，而是嚴重挑戰香港憲制秩序及嚴重破壞香港選舉制度，涉嫌違反國安法，執法及司法機關依法辦案，不容置喙。公署重申，香港居民根據《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的廣泛權利自由得到充分保障，又批評美國人權狀况「劣跡斑斑」。