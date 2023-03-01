男子偕女友爆竊時迫12歲女童口交再拍片兜售　判囚9年 (15:06)

被告分別是王嘉業（現時49歲，下同）及黃煥星（女，39歲）。案情指，2021年4月1日傍晚，兩名被告敲響女童X家的門鐘，表示上門做問卷調查及派贈口罩，X以家中無大人為由婉拒。其後王威脅X讓他進屋借廁所，否則向屋苑投訴事主一家違規養狗。

待X開門後，黃搜掠屋內財物，劫去1000元港元、130元人民幣及X的手機。與此同時，王將X推倒在床上，除去X衣服，捏及咬X胸脯、舔X陰道及舌吻X。黃劫財後先行離開，王繼續侵犯X，他迫X為他口交及在X口內射精後先離開。事後女童自行報警。

黃於3天後被捕，身上被搜出不足一克海洛英。她警誡下稱，王在案發前數天已重覆提及，請她幫忙讓一名女童為王開門。但是當日她有叫王不要接觸X。王於同月6日被捕，警方在他手機內搜出3段拍攝於非禮X時的影片，並在他手機內找到一篇筆記，內容是向他人網上兜售3段影片，但無標明價錢。