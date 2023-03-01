涉10年前起多次非禮胞妹　22歲男認4罪還押候判 (15:00)

事主胞兄W.M.P.（現年22歲，專上學院電子工程學徒）承認1項猥褻侵犯罪及3項猥褻侵犯16歲以下的兒童罪，控罪日期橫跨2013至16年；表哥H.Y.L.（23歲，貨倉工人）則被控於2014至19年，干犯4項猥褻侵犯罪。

案情指，在2013至14年，當時約11歲的被告觸摸8歲事主的胸部及私處。其後在2015至16年，兩兄妹獨留在家中，被告兩度邀請當時約12歲事主一起洗澡，並要求事主跪下，將陽具放進其嘴內，事主沒有反抗；事主亦曾主動為被告手淫，被告沒有拒絕並有勃起。事主去年向同學揭發事件。

辯方求情指，事主為被告撰寫求情信，稱已原諒他，冀法庭予機會被告「做返個好哥哥」。被告及父母亦撰求情信，指本案令被告「眾叛親離、有家歸不得」，亦因壓力退學。