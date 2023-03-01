海關去年檢獲私煙較前年增7成　涉旅遊服務投訴隨通關上升 (13:08)

海關關長何珮珊表示，海關去年共偵破3436宗私煙案件，較前年下跌14%，檢獲逾7.32億支私煙，較前年上升71%，創有史以來單年計檢獲量新高。其中，海關去年曾於元朗檢獲7790萬支私煙，市值約2.22億元，應課稅值約1.48億元，屬有史以來海關偵破最大宗的私煙案件。另外，自去年4月30日起禁止入口另類吸煙產品，至去年12月31日，海關共偵破621宗案件，檢獲478萬件，價值5023萬元另類吸煙產品。

另外，海關於去年偵破931宗毒品案件，較前年上升3%，共檢獲6.9噸毒品，較前年上升70%。海關亦於去年偵破523宗侵犯知識產權案件，較2021年下跌27%，檢獲1.8億元侵權物品，較前年上升9%。另外，海關去年亦偵破226宗走私案件，較前年下3%，檢獲物品總值13.19億元，下跌44%。

何珮珊表示，去年本港市民外遊活動增加，海關收到有關旅遊服務的舉報數字亦有上升，去年共有232宗，較前年上升34%，主要涉及旅遊會籍、訂購機票及酒店等旅行社服務。她指，隨本港全面復常，海關會制訂適切策略，以保障消費者權益。

至於有關槍支及彈藥案件，去年偵破19宗，較前年下跌約30%，主要涉及魚槍、電槍及胡椒噴霧等，運送途徑主要為貨運渠道，少量從入境旅客行李內檢獲。另外，海關去年偵破25宗小型武器案件，主要為動力操作鋼捧及鐵蓮花，主要透過空運及貨運郵件入口本港。

人手方面，何珮珊指海關去年聘請了75名督察及85名關員，預計今年聘請約90名督察及約170名關員。她指，首批新入職督察已於上月開始接受入職培訓，為加深新入職督察對內地海關的運作、國家安全等認識，將於本月底安排首批正接受入職培訓的督察到上海海關學院進行5天學習及交流，安排將會恆常成為督察入職基礎課程的一部分。