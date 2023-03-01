牀照要脅女子當性奴　《繩角》導演羅俊偉囚10個月　官斥手段卑鄙自取其辱 (13:01)

被告羅俊偉（43歲）承認於2022年3月26至27日威脅會發布女子X的私密影像，意圖使她受辱、驚嚇或困擾。裁判官判刑指，被告對X作清晰和詳細的性要求，指明要裸露的身體部位和動作。當X拒絕後，被告不但不斷催促和施加時間限制，更新增條件，最終令X在短時間內極度驚嚇。裁判官認為，被告完全清楚自己的所作所為，而非酒後胡言亂語。

裁判官明言，本案嚴重之處在於被告要求X找來其他女子服侍自己，與辯方呈上的案例有別。案情顯示X曾跟被告說「好難行返條啱路」，反映事主原本不願作性交易，承受極大壓力，被告卻要脅令她工作的場所，甚至全港夜總會都知情，手法「相當卑鄙」。法庭考慮相片的私密程度後，認為恐嚇效果強而有力，以監禁15個月為量刑起點，被告認罪獲三分之一減刑。