竹篙灣社區隔離設施關閉　卓孝業喜見「執笠」 (13:04)

梁冠康說，竹篙灣的出入營人次曾出現3次高峰，包括2022年1月份時，每日有約1300人出入營；另一高峰為2022年8月份，而2022月12月份整體佔用率更達9成。民安隊於去年8月20日單日最高動員1260人次，由2020年7月16日至昨日的958日中，共動員逾34萬次。他指，管理竹篙灣的挑戰包括要快速便利地安排市民出入營、提供物資及膳食等，強調一直採用以人為本的方法，透過不同小組的工作支援隔離人士。

卓孝業就憶述，剛上任時第一份工作是到竹篙灣，「非常開心做到佢（竹篙灣）執笠啦。」他笑言市民稱設施為「糟糕灣」及「竹大」，更有市民曾嘗試在前往隔離時逃跑；但直到現時竹篙灣停運，仍有市民致電提出想隔離。他直言竹篙灣從不是「好嘅設施」，感謝抗疫後期時，有市民自願到竹篙灣隔離。對於職員會稱呼隔離人士為「VIP」，他原以為是指「virus-infected person（受感染人士）」，但實際是指「very important person（十分重要人士）」，因市民自願隔離，是為香港的防疫犠牲自己，「對香港整體防疫抗疫好重要，真係放棄自己自由走咗入嚟。」

竹篙灣隔離設施由中央援建，於2020年7月啟用，初期有1500個單位，主要用作密切接觸者檢疫；到2022年2月成為隔離設施，接收低風險的確診患者，並擴展至9740個單位，可容納約21000人。當局曾安排於竹篙灣設中學文憑試特別考場，供隔離檢疫學生應考，亦曾設立法會選舉及補選、行政長官選舉等票站。