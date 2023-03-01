初選案｜李予信打泰拳受傷留院缺席　聆訊押後　官斥影響審訊進度 (12:27)

大律師關文渭表示，李予信到屯門醫院急症室後，在醫生指示下轉往觀察病房，不肯定李可否明天出庭，關表示並非要申請押後案件。律政司副刑事檢控專員萬德豪指出，原本以打算今日讀出承認事實，李予信亦已經同意。不過，法官認為應該暫時押後案件，並着控辯雙方聯絡醫院，索取醫療證明。

代表何桂藍的大律師Trevor Beel表示，控方昨日披露新的文件夾，內有3份證人供辭和5項新增證據，3名證人為關於新界西選區影片的男子陳鑫、TVB助理新聞製作經理葉炳棠，以及一名涉及證物鏈的警員。法官李運騰表示，法庭昨收到新的文件，「我和你一樣感到不滿意」（I share your dissatisfaction）。控方後來補充，打算為上述其中一名證人申請匿名令，法官陳慶偉要求控方作出書面申請。

散庭前，法官陳仲衡提醒各人不要參與危險運動，因為每天審訊涉及一定法律費用。法官李運騰提及警方須派員駐守，加起來每天消耗百萬元開支。

此外，政府今日起撤銷口罩令，被告林卓廷、鄒家成、吳政亨、余慧明、何桂藍、楊雪盈、陳志全、彭卓棋和鄭達鴻沒有佩戴口罩。