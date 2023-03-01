冰球賽播《願榮光》　港隊舉T字手勢交涉後即更正　香港冰協稱賽前已提供國歌 (13:16)

有隊員隨後上前交涉，大會其後表示十分抱歉及會改正，並播出《義勇軍進行曲》。賽事由國際冰球聯合會（International Ice Hockey Federation）舉辦，港隊與吉爾吉斯、伊朗、新加坡、波斯尼亞及馬來西亞同組，目前一勝一負排小組第二，稍後將迎戰新加坡。

特區政府發聲明指對事件強烈不滿，已要求港協暨奧委會深入調查，包括有關體育總會有否按指引即埸向賽事主辦機構再次核對國歌，並敦促港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進事件。政府又指，香港運動員已按指引即時抗議，促使主辦機構立即更正，肯定香港運動員當場維護國家尊嚴的表現。

港協暨奧委會則指，香港冰球協會早前已按指引向主辦機構提供正確版本國歌，相關運動員和領隊在事件中即時及恰當回應，令主辦機構迅速停止及更正，認為反映有關指引行之有效。港協暨奧委會已責成香港冰球協會盡快向主辦機構詳細調查出錯原因，並向港協暨奧委會提交報告。