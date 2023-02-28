高鐵料4.1復常 長途車復運 (22:57)

運輸及物流局回覆指，一直與港鐵及內地相關單位就重啟高鐵香港段長途服務積極協調和磋商，如有進一步消息會適時公布。港鐵回覆查詢時同樣沒正面回應，僅指高鐵復運以來整體運作大致暢順有序，乘客需求殷切，服務如有調整，會適時公佈。據知，高鐵全面復運日期，有待內地部門落實配合，但消息人士指「好快」實行。

翻查資料，高鐵香港段停駛前每日提供83對來回短中長途所有站點的班次，其中66對為短途班次，長途列車則不同終站班次亦不同，來往潮汕每日4對、廈門則3對、其餘10站，即汕頭、長沙南、福州、北京西、上海虹橋、天津西、重慶西、南寧東、肇慶東、昆明南均為每日1對。

現時每日高鐵營運38.5對來回短途列車，消息指有機會下月11日起會增至51對，當中會包括長途車。有消息人士分析，如長途列車服務分兩階段恢復，下月11日或先開放距離較近的廣東省城市站點，即潮汕、汕頭等，4月1日才恢復來往北京及上海等跨省線。

實政圓桌立法會議員田北辰指，一直向當局爭取最遲3月底全面恢復高鐵服務，估計4月1日復運機會大。對於有消息指3月中會先局部恢復長途班次，田稱「當然歡迎，愈快愈好」，惟盼當局盡快公布售票安排，以免出現高鐵復運初期售票時的混亂情況。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強指，長途列車由內地司機負責，近日未見內地當局有安排試長途車，但現時每日高鐵西九龍站短途班次之間時間鬆動，相信如要試車不難安排。林又指，高鐵復運以來除了農曆新年其餘日子客流量不算多，估計恢復長途班次客量可改善，但料最快要到五一黃金周才可有明顯增長。