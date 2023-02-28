政府修例容維港填海 保護海港協會斥「危險」做法 (22:11)

繼發展局長甯漢豪早前於網誌表示有意修訂《保護海港條例》，並會於稍後時間將具體建議提交至海濱事務委員會及立法會發展事務委員會。保護海港協會今（28日）召開記者會，表明強烈反對局方修改條例，並指政府可以「今屆一套做法，下屆政府一套做法」，認為只有法例可以保護海港，一旦修例將非常危險。
甯漢豪於網誌提出，填海是為了發揮海港的功能或讓市民享受到海港相關的設施，受制於《保護海港條例》，如在堅尼地城新海旁增設行人板道，及重新發展土瓜灣的九龍城汽車渡輪碼頭等工程均未能推展，期望修例，在法例上引入一個比較簡單的機制處理，並「拆牆鬆綁」。
保護海港協會副主席徐嘉慎批評，發展局網誌舉出的項目如堅尼地城項目，過往從未曾向公眾提出具體計畫，惟政府卻稱因《條例》不容許推展而修例。他批評政府做法不公平，指「政府自己起牆綁手，唔可以賴落我哋，說法唔公道」。他又舉例指，過往政府以往於中環灣仔繞道中，原訂指只需填海12公頃，其後增加填海面積，至26公頃。
他續指，協會過去多年對於政府提出，有利於公眾的海濱改善工程均表達支持，並重申法例未有禁止關乎公眾利益的工程。他補充，若當局最終執意修訂條例，將不會就事件提出司法覆核。他解釋，「因國安法生效後，做事要好小心」，自己今次發言反對，亦因「不值政府所為」。
相關字詞﹕填海 保護海港條例；保護海港協會