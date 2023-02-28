政府修例容維港填海 保護海港協會斥「危險」做法 (22:11)

甯漢豪於網誌提出，填海是為了發揮海港的功能或讓市民享受到海港相關的設施，受制於《保護海港條例》，如在堅尼地城新海旁增設行人板道，及重新發展土瓜灣的九龍城汽車渡輪碼頭等工程均未能推展，期望修例，在法例上引入一個比較簡單的機制處理，並「拆牆鬆綁」。

保護海港協會副主席徐嘉慎批評，發展局網誌舉出的項目如堅尼地城項目，過往從未曾向公眾提出具體計畫，惟政府卻稱因《條例》不容許推展而修例。他批評政府做法不公平，指「政府自己起牆綁手，唔可以賴落我哋，說法唔公道」。他又舉例指，過往政府以往於中環灣仔繞道中，原訂指只需填海12公頃，其後增加填海面積，至26公頃。

他續指，協會過去多年對於政府提出，有利於公眾的海濱改善工程均表達支持，並重申法例未有禁止關乎公眾利益的工程。他補充，若當局最終執意修訂條例，將不會就事件提出司法覆核。他解釋，「因國安法生效後，做事要好小心」，自己今次發言反對，亦因「不值政府所為」。