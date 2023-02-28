退休警兒子縱火罪成　官質疑求情信內容 (19:13)

被告黃梓峻（現年19歲）為退休警之子。辯方表示被告同意早前索取背景報告，法官隨即詢問，被告是否沒有絲毫悔意？辯方解釋，被告女友相信他是因為羊群心理而犯案，冀法庭予以輕判。但法官指，被告經審訊後被定罪，而且縱火最高刑罰是終身監禁，相當嚴重。

對於辯方呈上楊家倫燒毁的士案作量刑參考，法官指出本案雖然不涉引致油缸爆炸，但本案發生在商住大廈林立的銅鑼灣，縱火危及人命和破壞財物，考慮到涉及汽油彈，被告是伙同犯罪，均屬加刑因素，法官稱楊家倫案都沒有這些因素，質問辯方哪宗案件較嚴重。

辯方續指，被告事後求職並考取牌照，沒有放棄自己，惟法官指父母送他到加拿大留學，「唔係佢想點？」辯方澄清被告成績不俗，家人不希望見他坐牢。法官強調「希望還希望，法律還法律」，辯方接受監禁式刑罰是無可避免。法官亦引述教會導師在求情信指，被告不是為個人利益，而是為整體環境發聲。法官稱，若被告不滿美心西餅的言論就要縱火，那麼對方是否可以「燒佢間屋？」法官又質疑「咩叫為公平的環境挺身而出？」