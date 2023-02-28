女童在外寄養近十年　回家後涉遭父兄輪流性侵 (19:10)

案發時介乎9至14歲的女童在出生翌年生父生母便分手，她輾轉被送往「童樂居」及寄養家庭，至2015年父親將她接回家中與兄長和祖母同住。其間兩父子涉多次非禮女童，包括指插私處、摸胸等，最終她向駐校社工揭發事件。二人被控共9項非禮罪，女童父親今（28日）在區域法院認罪，還押至3月3日再訊，案情指他曾用手指磨擦女兒私處，説「生咗好多毛，叻女」；女童兄則不認罪受審。
控辯雙方承認的事實指，受害人X於2006年4月出生，現年16歲，案發後她被安排入住兒童之家。
其父W.K.F.（現年50歲，無報稱職業）承認4罪，案情指2015年至2016年其間某日，當時9歲的X正在荃灣單位的床上玩手機，被告脱去其短褲和內褲，用手指上下磨擦她私處。及至2017年兩個冬天晚上，被告兩度指插X私處，又在同年另一晚用手在X私處附近撩動。控方透露被告過往有4次定罪紀錄，涉及5項控罪，均與本案性質不相同。
X之兄長W.C.K（現年17歲，學生）則否認5罪，庭上播放X的錄影會面片段，X表示2018年夏天某日凌晨，被告走入其睡房以借耳機為由觸碰她胸部，X因而醒來。事後她告知父親，父親覺得被告只是想借耳機。X續指，2019年至翌年，被告分別在旺角鬧市和荃灣街市以手肘掃她胸部，兩天內均發生至少3次。
至最後一次事發後，X要求被告停止，被告否認曾作上述行為並回應「哈哈，實係咁啦」。X告知祖母Y，Y認為屬無心之失，X事後回想，覺得被告令人討厭、行徑噁心，「點解有人可以連自己個妹都搞」。審訊明續。