退休漢二胡奏《願榮光》被控無牌籌款及演奏　批控方「無休止檢控」 (18:00)

經合併案件和新增控罪後，被告李解新被控3項「未經批准在公眾地方進行籌款活動」和4項「沒有許可證而奏玩樂器」的傳票控罪。庭上透露，呈堂證物包括近半小時的現場片段，控方證人則有21人，包括現場觀察的警員，以及兩名熟悉《願榮光歸香港》歌曲意思的專家證人。

甫開庭時，被告表示自己沒有設備播放涉案片段，署理主任裁判官鄭念慈遂要求控方安排被告在法庭房間觀看片段。操普通話的被告稱為了公平和安全，希望法官命令播片的警員「將武器全卸下來」。鄭官指被告的擔憂「不真實」，法庭不會頒令。

鄭官逐一確認本案爭議，被告否認自己持有籌款和演奏牌照，「整個香港都有人演奏，沒有人有牌照」。被問到辯方會否傳召證人，被告表示「在街頭聽我拉二胡的人有千千萬萬」，但聽眾不一定替他作證，又指街頭藝術表演獲世界認可。鄭官此時打斷被告，指法庭不是發表言論的地方。

經商討後，鄭官將案件押後至4月21日進行第二次審前覆核，審訊則排期於5月15日至17日。