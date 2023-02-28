兩男金鐘「反極權遊行」暴動罪成　官斥砌詞狡辯 (17:06)

2019年9月29日「全球反極權遊行」引發衝突，11人被控在夏慤道政總外參與暴動，9人開審前認罪，餘下兩名男子受審後今（28日）在區院裁決。其中一被告自辯稱，因疑似見有催淚彈，故曾躲避並經金鐘回家，暫委法官鄭紀航直斥其證供「不盡不實、似是而非、模稜兩可、砌詞狡辯、混淆視聽」，絕不可信並拒絕接納。兩男子被裁定罪成，須要還押至3月18日求情，將於3月25日連同認罪被告判刑。
不認罪的被告為電腦技術員馮嘉文（現42歲）和市場策劃經理陳海蓬（30歲）。馮嘉文早前自辯稱，當日到銅鑼灣利園三期上班途中，希慎廣場附近有煙及有聲響，他認為該處有催淚煙，打算「避一避」。馮折返躲進商場和去茶餐廳吃下午茶，他從電視直播得知金鐘道的衝突完結，遂經金鐘回家，他在夏慤道橫過行車線後，有大批人衝出，不久後馮被截停。
鄭官裁決指，馮對熟悉公司環境，不相信他不知希慎廣場有另一入口，他「完全是砌詞狡辯，強詞奪理」。對於馮供稱因有催淚彈，他覺得整個銅鑼灣未必安全，鄭官認為這是誇張失實、混淆視聽，反駁指馮正正前往危險的灣仔方向，而沒採取較安全和快捷的路線，「絕對是匪夷所思、自欺欺人」。
鄭官續指，馮後來目睹政總衝突仍毫不畏懼，其心態逆轉難以令人接受，而馮突然放下有迫切性的工作回家，證供是不盡不實。
至於陳海蓬沒有作供及沒傳召證人，鄭官指出，馮當時手持雨傘、戴口罩，陳則戴勞工手套、背囊內有五張寫上「五大訴求，缺一不可」及光時口號的紙張，唯一不可抗拒的推論是兩人明知現場發生暴動，藉身處其中鼓勵他人破壞社會安寧，因此裁定他們暴動罪成。