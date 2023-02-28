2011年無屍命案　前董事誤殺罪成判囚九年半　尚須服刑31日 (15:07)

被告陳文深（現年49歲，圖）否認於2011年10月6日在香港謀殺女子秦嘉儀（終年33歲）。被告於2014年涉謀殺罪而被捕，歷經兩度受審後，皆被裁定謀殺罪成，及後再次提上訴並得直，案件因而第三度審訊，期間被告已在獄中渡過逾9年。5女4男陪審團昨日退庭逾4小時後，一致裁定他謀殺罪脫，而誤殺罪成。

法官黃崇厚判刑時指，案中沒有直接證據顯示事主因何被殺，由陪審團決定被告的證供是否可信。從被告的證供可見，他於案發當日對事主所作的行為極度殘忍，雖然他是受到事主的挑釁下犯案，但是觀乎被告憶述事主挑釁時的言行，法官認為挑釁程度不高。

法官又指，本案性質並非被告要將事主置於死地，如果被告能妥善處理，事情也許未必轉差。至於辯方求情指，被告開審已表示欲承認因挑釁而誤殺事主，但不獲控方接納，故冀法庭就此減刑。惟法官表示，被告在第三度受審時才首次提出他是受挑釁而殺害死者，故即使控方接納被告承認誤殺罪，都不是適時答辯。最終判處被告囚9年半。

法官於判刑後向被告表示，由於觀察到他作供時手持聖經宣誓，故向他分享兩段分別出自《羅馬書》及《約翰一書》的經文，內容是「因為我所做的，我自己不明白；我所願意的，我並不做；我所恨惡的，我倒去做。若我所做的，是我所不願意的，我就應承律法是善的」、「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」

雖然辯方庭上曾要求讓被告即時獲釋，但是法官表示應留待懲教人員自行安排。據悉，被告今日未能獲釋，需要服刑多31天才能出獄。