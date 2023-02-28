港大分析病歷及打針紀錄　指接種劑數與保護力成正比　倡未來定期接種加強劑 (14:09)

團隊以大數據分析2022年第一季、逾百萬份醫管局電子病歷及衛生署的疫苗接種記錄。當中發現，接種第一針新冠疫苗已能減低與新冠相關的死亡及嚴重併發症風險，而接種的針數越多、保護強度則越高，如60歲以上者，接種1針及3針復必泰防死亡率分別為73.5%及98%；而共病患者接種3針後的死亡率，則較接種2針則低逾9成。

過往不乏臨牀研究講述新冠疫苗的功用，港大醫學院藥理及藥劑學系系主任黃志基表示，是次研究為香港首次以首批真實世界數據，以大數據分析疫苗功效的醫學研究。黃補充，臨牀研究在對照研究環境下進行、以特定人口為對象，或未能完全反映現實世界情况，如以往就復必泰疫苗作出的研究未有包含中國人，而使用真實世界數據則可補足上述不足。

被問到復常後市民接種疫苗有何策略時，黃志基稱新冠已成風土病，估計接種新冠疫苗將與流感疫苗相似。至於日後須相隔多久接種加強劑、接種多少疫苗屬最理想，黃解釋，現有數據顯示抗體水平可在打針或染疫後維持6至9個月，惟抗體水平會隨接觸抗原次數提高，故仍須進一步研究方有定論。

本港明起撤銷口罩令，黃志基稱，本港疫苗接種率高、大量市民曾染疫，已建立穩固免疫屏障，加上天氣開始回暖，現解除口罩令屬恰當。惟被問到現時撤令會否過遲時，他認為放寬措施要考慮「成個故事」、加上患上新冠和流感本身亦應佩戴口罩，故不認同上述說法。