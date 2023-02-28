蔡天鳳碎屍案｜死者親友到龍尾村拜祭　丈夫：好感激遇到你　家姑：你嘅善良畀錯人 (12:55)

舉行法事的師傅殷法青表示，受譚家委託負責儀式。小祭壇上有水果、雞及溪錢等物品。儀式期間，「弟子」撒米，不斷大叫蔡天鳳名字。家屬其後到祭壇前上香，死者丈夫Chris着亡妻「一路好走」、「好感激遇到你」，蔡母難忍悲痛，哭叫「點解呀」、「媽媽個寶貝」、「媽媽嘅女啊」，「想同你通電話都通唔到」，又指「你同媽媽心靈相通，有咩同媽媽講」、「媽媽以後都見你唔到」。

死者家姑譚太則於拜祭時籲蔡天鳳不用想念他們，放心上路，「好感謝你今生出現，雖然緣份短暫，我們下一輩上天堂見」，又指「今世你嘅善良畀錯咗人，傻妹，俾咗班狼心狗肺食咗你個心」，稱會堅強地帶大四名小朋友。