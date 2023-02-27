房委會提凍結一至五人公屋申請戶家庭入息限額 (23:40)

至於資產限額方面，房委會則建議上調限額1.9%；其中1人戶資產上限由27.3萬元放寬至27.8萬元，4人住戶則由56.2萬元放寬至57.3萬元。資助房屋小組委員會將於下月中開會討論有關事宜。

房委會指，根據2022年第4季統計處綜合住戶統計調查結果，約有15.52萬個私人樓宇非業主住戶，符合入息資格，佔該類帳戶總數約30.5%。根據立法會房屋事務委員會文件，按檢討機制，1人戶至5人家庭的公屋入息限額均下跌，跌幅由0.9%至4.2%不等，其中跌幅最多為4人家庭入息限額。

惟房委會考慮疫情對本港經濟的影響，決定參考以往做法，凍結1人戶至5人家庭的入息限額水平；至於6人家庭至10人或以上家庭的入息限額則按既定機制調整，入息限額由42730元至63990元不等。

公屋聯會總幹事招國偉稱，若按機制，房委會需收緊公屋家庭入息限額，將會有少部分家庭跌出申請公屋的門檻。他認為本港經濟仍處於下行，此舉將令基層生活方向百上加斤，故贊成凍結家庭入息限額。