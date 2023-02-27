科技園指本港創科人力空缺多　擬到東南亞、美國矽谷招人才 (18:37)

王秀麗在午宴致辭時表示，據政府統計處數字，本港創科人才的空缺數字由前年至去年增加了約31.9%，反映本港市場創科人才有很大需求。王表示，創科行業除需要傳統理工畢業生，亦需要客戶服務、市場推廣等人才。

王秀麗稱，未來科技園公司會分階段到全球招聘，首先會到新加坡、馬來西亞等東南亞國家宣傳，形容有關地方近年銳意發展創科，累積不少香港僱主所需人才；她又指，科技園計劃今年9月會到美國矽谷及西岸主要城市與當地大學及辦學團體交流，冀吸引人才來港，會特別加強向在當地的香港留學生，宣傳本港創科工作機會；台灣有不少微電子人才，亦是招聘目標之一。

另科技園在上周起推出網上見工平台「Talent Game On 2K23」，以「打機模式」完成指定挑戰，最終獎勵可以到矽谷參加創科之旅，王表示，平台上周一（20日）推出至今，已有4000多人參與，包括內地及東南人才。

科學園的基建將陸續落成，科技園公司項目及發展總監鄧栢齡表示，「科學園第二階段擴建計劃」9層高的12W-A實驗室大樓料於2025年落成。鄧稱，大樓將會提供最新、最高端的實驗室設計，如地板承重、電力供應、排煙管道、純淨水、壓縮空氣、化學品排放設施等，​以滿足租戶的需求和技術要求。

至於政府2021年《施政報告》提出重啟「馬料水填海計劃」以擴建科學園，鄧栢齡預計，2029年有第一期、整個項目於2032年落成。他又表示，在填海範圍的前期研究剛開始進行，初步計劃部分填海所得用地將留予科學園發展、部分則留予社區及企業，並會引入可持續發展的元素。