屈穎妍指聖士提反女子中學拒軍裝警入校處理企跳　校董會引閉路電視指不實 (18:00)

聲明提到，按校董會了解，當天肇事學生反鎖自己在學校一個洗手間廁格內，學校報警求助。消防員及救護員亦隨即到達事發地點。

有關文章指該校校長當時「語帶不善把兩名軍裝警員趕出校門」，又稱校長曾說「她們學校絕不容許有穿警察制服者入內，只能讓便衣探員進校處理事件」。專欄又提到，「趕來的女警也是個軍裝，校長又堅持不允入內。由於情況緊急，其他人建議不如借件外套給女警穿上，遮蓋制服，校長還鄭重要求女警把外套拉鏈拉到領口，不得露出警察制服，這才讓女警進入校園與企跳女生對話」。

本報當時報道，事發後警方及消防接報到場，女生情緒激動，消防在天台位置戒備，稍後警方談判專家到場，約於上午11時，女生被勸服後自行返回安全位置。