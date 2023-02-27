屈穎妍指聖士提反女子中學拒軍裝警入校處理企跳　校董會引閉路電視指不實 (18:00)

專欄作家屈穎妍上周五（24日）於網媒《港人講地》專欄發表一篇名為「有警察的地方，就沒有法外之地」的文章，指本月14日，聖士提反女子中學校長拒絕軍裝警員進入學校處理該校學生企跳事件。該校校董會今日（27日）發聲明，指文中所記述的詳情並非屬實，又指根據校園閉路電視紀錄，事發後多名軍裝警員先後到達學校，並由職工帶領到事發地點，校長亦即場提供資料協助。校董會對於不實的評述及指責深感憤慨，稱會保留追究責任的法律權利。
聲明提到，按校董會了解，當天肇事學生反鎖自己在學校一個洗手間廁格內，學校報警求助。消防員及救護員亦隨即到達事發地點。
有關文章指該校校長當時「語帶不善把兩名軍裝警員趕出校門」，又稱校長曾說「她們學校絕不容許有穿警察制服者入內，只能讓便衣探員進校處理事件」。專欄又提到，「趕來的女警也是個軍裝，校長又堅持不允入內。由於情況緊急，其他人建議不如借件外套給女警穿上，遮蓋制服，校長還鄭重要求女警把外套拉鏈拉到領口，不得露出警察制服，這才讓女警進入校園與企跳女生對話」。
本報當時報道，事發後警方及消防接報到場，女生情緒激動，消防在天台位置戒備，稍後警方談判專家到場，約於上午11時，女生被勸服後自行返回安全位置。