殺情婦無屍命案第三度審訊　被告陳文深謀殺罪脫　誤殺罪成 (15:51)

被告陳文深（現年49歲，圖）否認於2011年10月6日在香港謀殺女子秦嘉儀（終年33歲）。案件由5女4男陪審團審理。控方開案陳辭指，事主為四川人，她於2006年結婚和來港居住，翌年離婚後繼續留港。同年，在夜總會任職公關的事主認識被告，兩人發展親密關係。被告於2009年購買淘大花園涉案單位，單位為事主名下。

被告聞判後一刻激動掩面，又向身旁傳譯員說話，傳譯員頻頻點頭回應。其後陪審員先行離席法庭，當他們沿犯人欄旁通道離開時，被告向一眾陪審員的方向低頭良久。

辯方在定罪後，透露被告已在獄中渡過第9年，自從於2014年還押後再沒有見過兩名年幼兒子，兩兒現在年紀介乎青年。辯方又指，誤殺罪名的量刑起點一般為監禁9年至7年，而考慮被告情况，冀法庭能夠盡快判刑。

控方表示，被告初犯，並於2014年3月被捕後一直還押。他早年於美國修讀會計學士課程，2003年結婚後育有2名兒子，在本案初審後離婚。控方呈交誤殺罪案例，並建議法庭判處監禁12年。