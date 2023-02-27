涉網上留言指殉職女警「抵死」　前警員煽動罪成 (16:05)

被告崔駿民（26歲）案發時駐守馬鞍山軍裝巡邏小隊，後來離職。他否認於2021年9月25日至2021年9月28日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的行為，即在Facebook發布公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

控方案情指他在警方 Facebook留言稱：「水記女幫辦應該死咗喇」、「抵死」；並轉載有關林婉儀的新聞稱：「希望有得認魚啦」、「狗官死一個點夠」等；被告早前出庭自辯，指警方部署不當導致女督察死亡，為她感到不值，故發晦氣「講反話」宣泄情緒，形容是「愛之深，責之切」，重申沒詆毁女督察的用意，亦沒料到因此被起訴，當時被告亦稱若案件還他清白，他欲繼續任警員。