涉網上留言指殉職女警「抵死」　前警員煽動罪成 (16:05)

水警總督察（追授）林婉儀去年9月25日追截走私船時墮海，兩日後證實殉職。時任男警涉在警方facebook留言稱「抵死」，否認一項作出具煽動意圖的作為罪受審，案件今（27日）在西九龍裁判法院裁決，署理主任裁判官香淑嫻批評被告留言涼薄、狠毒，指他與死者互不相識，卻對她語帶譏諷，又以「狗官」形容警官，明顯對警方懷有憎恨和藐視，裁定他罪成。案件押後本周六（3月4日）求情，其間被告須還押。
被告崔駿民（26歲）案發時駐守馬鞍山軍裝巡邏小隊，後來離職。他否認於2021年9月25日至2021年9月28日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的行為，即在Facebook發布公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。
控方案情指他在警方 Facebook留言稱：「水記女幫辦應該死咗喇」、「抵死」；並轉載有關林婉儀的新聞稱：「希望有得認魚啦」、「狗官死一個點夠」等；被告早前出庭自辯，指警方部署不當導致女督察死亡，為她感到不值，故發晦氣「講反話」宣泄情緒，形容是「愛之深，責之切」，重申沒詆毁女督察的用意，亦沒料到因此被起訴，當時被告亦稱若案件還他清白，他欲繼續任警員。