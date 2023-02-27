初選案｜控方引證據指所有被告共謀　辯方質疑範圍太闊 (12:43)

16人否認《港區國安法》下串謀顛覆國家政權罪受審，控方甫開庭表示，已完成對區諾軒的提問，並呈上控方就「共同串謀者原則」舉證的證據列表。法官陳慶偉關注，列表的首項證據為2020年2月15日發布的文章。控方稱從該日開始，戴耀廷和區諾軒已訂下協議；即使有人未參與串謀，列表是針對所有共謀者的證據。被問到所有證據是否用於指控所有被告（against all the defendants），控方回答是。

代表黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文表示，控方列表範圍廣闊，或有被告未加入串謀，不可能牽連（implicate）在內，希望控方收窄範圍。代表鄒家成的大律師陳世傑問及串謀細節，法官陳慶偉表示串謀不一定涉及犯罪，僅意味協議存在。法官李運騰認為，預料牽涉兩方面法律爭議，即「共同串謀者原則」是否適用於當時尚未違法的協議，以及是否適用於未參與其中的被告。

代表陳志全的大律師馬維騉則指，列表包括公民黨和「本土抗爭派」的記者會片段、社民連專頁和鄭達鴻的facebook截圖等，是否可以用來指控其他被告，「控方是否提議，個人facebook言論都是不利於陳志全的證據？」法官陳慶偉提醒辯方直接與控方商討，控方最終簡短回應，重申列表證據用來指控所有被告。