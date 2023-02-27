蔡天鳳碎屍案｜四名被告還押候訊　死者前夫另涉盜竊案 (11:49)

死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前夫鄺港智（28歲，無業）被控一項謀殺罪，指控3人在今年2月21日，在大埔汀角路龍尾村56B號地下内謀殺女子蔡天鳳。前家姑李瑞香（63歲，退休人士）則被控一項妨礙司法公正罪，指控她於2月23日意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毁對李瑞香進行刑事調查謀殺的資料。

4名被告今早由警車押送到庭，逾20名警員在旁戒備，拉起封鎖線及架起鐵欄及架起鐵欄。大量傳媒到庭旁聽，部分人由司法機構職員安排坐到公眾席。

4人均穿黑衣應訊，雙手交疊前方，不時望向旁聽席。鄺球不時左右張望，表現從容，鄺港傑眉頭深鎖，李瑞香則大部分時間低頭。庭上讀出謀殺控罪時，鄺球朗聲回答「明白」，其子鄺港傑、鄺港智則低聲回應。

控方反對保釋，由當值律師代表的辯方則申請前家姑李瑞香的保釋，法官拒亦拒批保釋，她放棄8天覆核保釋權利。