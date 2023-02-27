丘應樺稱中東企業對港感與趣　港遲起步亦「唔一定追唔上」 (12:01)

丘應樺又認為，新加坡當然有自身優勢，但本港「唔可以太過睇低自己」，例如本港國際金融中心地位，加上有「背靠祖國、聯通世界」。至於有學者質疑本港企業欠缺人脈打入中東市場，丘應樺回應指，人脈要自行建立，如果本港有誠意伸出友誼之手，對方亦見到本港的誠意及機遇，「我覺得都唔係太難」，認為最重要是本港在當地已簽訂10多份備忘錄。他又透露，不少中東企業對本港高科技、基建及物流等企業有興趣。

政府去年成立引進重點企業辦公室，丘應樺表示，政府今年已設立諮詢委員會，目前正與百多間企業洽商，不過他稱由於涉及與其他地方「搶企業」，「如果講得太多，人哋就會話搶埋你囉」，故不方便透露詳情。至於引入人才方面，他稱高端人才通行證計劃目前有幾千人申請，認為情况樂觀。

另外，新一份《財政預算案》提出，為吸引高增值旅客來港，向旅發局額外撥款約2億元，以爭取更多不同規模及類型國際會議和展覽在港舉行。丘應樺表示，展覽業過去每年帶來約500億元經濟效益，佔本地生產總值2.1%。他指，2018年有約170萬過夜旅客，帶來約122億元經濟效益，每人每晚消費達8000元，亦較其他旅客強勁，所以有需要加強支援。