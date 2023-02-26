陳茂波：發債是管控現金流工具　政府完全可負擔發債利息 (12:27)

陳茂波於無綫節目《講清講楚》表示，本港未來數年每年平均有過千億的工務工程，涉基建製冷、醫院重建項目等，政府透過發債融資，令項目可早些落成，市民可受惠。他又指出，計算政府所有發債後，料未償還債務升至佔本地生產總值（GDP）9.5%水平，同時鄰近地區發債規模是去到130%，相信現時值得適當運用市場資金，支持香港發展及投資。

被問到現時息口高，政府是否已錯過最好發債的時機，陳茂波回應說，政府在過往兩年低息時發出長債，因應現時息口情況，近日發出的債券較短期，日後會視乎利率走勢，審時度勢，並以不同年期去作調整。

陳茂波又指出，現屆政府積極招商引資及搶人才，相信對香港日後經濟發展有幫助。至於相關工作進度如何，他說，大型企業落戶香港時涉及多方面工作，包括考慮將產業鏈哪些部分帶來港、需要多少土地等，需要較長時間討論。他又說，本港第三代互聯網（Web3）發展快速，吸引不少公司在港發展。

另外，預算案的「派糖」措施縮水，陳茂波重申，政府在近5年中，有4年出現赤字，已在力能所及內提出紓困措施，希望市民理解。至於為何選擇推出消費券同時減少退稅額至6千元，他解釋，料退稅措施僅約100萬人受惠，消費券受眾較多。他又說，消費券動用的開支較大，每年推出的做法不太可行。