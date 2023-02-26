【多圖】日本製第二期輕鐵列車退役　鐵路迷迫爆元朗站送別 (13:34)

第一班列車於早上約9時駛入月台，鐵路迷爭先恐後擠進車廂，列車其後於早上9時15分開出並駛往兆康站。早上11時，列車駛離兆康站返回車廠，逾百名鐵路迷舉起手機錄影留念，並揮手歡送又高呼「多謝二期列車」。

就讀小學五年級的胡同學今早8點半已到元朗站等候，稱本身欲乘搭特別班次，惟送別列車的市民太多未能上車，只好自行乘搭屯馬線到兆康站，稱「有少少失望」，但趕上送別列車「都開心返」。他說今次特意購買二期輕鐵列車積木模型，指家中有第四期輕鐵列車的模型，「想集齊一套紀念下。」

王小姐一家則今早8點許已在輕鐵元朗站等候，並成功乘坐第一班特別班次。她說5歲兒子從小喜愛輕鐵，加上自己乘搭輕鐵已有30年，故今日特意來告別列車。相比新期列車，王小姐表示更喜歡二期列車的設計，指車身顏色以藍色和紅色為主，「更有味道」，又認為車廂扶手設計亦較新期列車更好，稱「真係好唔捨得。」

港鐵今早特意為第二期輕鐵列車舉行「感謝之旅」活動，其中推出售賣紀念品活動，包括有第二期輕鐵列車模型及積木，亦為到場歡送列車的市民贈送紀念車票。而列車於兆康站停留約1小時，讓市民登車拍照留念，在場亦有港鐵職員維持秩序及協助市民拍照。

日本製第二期輕鐵列車於1992年投入服務，全港有30列，隨着港鐵在2016年公布花7.45億元購買40輛國產「第五期輕鐵」，並於2020年11月起投入服務後，第二期輕鐵便陸續退役。港鐵早前表示，會尋找合適承辦商處理退役列車，將有用物料回收再用，亦會探討將列車部件捐給社區伙伴作其他用途。