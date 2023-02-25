聯院塌燈事故 同品牌多3款曾供港手術燈或同受螺絲問題影響 (21:59)

衞生署指，昨日（24日）接獲手術燈本地供應商Getinge Group Hong Kong Limited回覆，指據製造商的初步調查資料，認為事件成因或與固定手術燈的螺絲有關，除涉事的手術燈「Volista STANDOP 600」外，製造商發現有關問題亦可能影響另外3款使用同一款固定方法並曾供應香港的Maquet手術燈，涉及「Hanaulux HLX 3000」、「PowerLed / Hled 」及「Maquet PowerLed II」。

衞生署補充，就聯合醫院手術燈塌下事故，醫療儀器科已於2月20日及2月24日在其網站上載特別警示，並向各持份者發出電郵，提醒他們如有使用受影響手術燈，應聯絡其儀器供應商；私營醫療機構規管辦公室亦已聯絡各私家醫院及日間醫療中心，要求他們徹底檢查相關設備，以及聯絡有關製造商或承辦商安排檢查。醫衞局另於2月19日知會香港私家醫院聯會有關醫管局公布的手術燈安全事件。

本報曾向各間醫院私家醫院查詢有否使用Getinge的手術燈，除日前有7間醫院均稱沒有配備該品牌的手術燈。仁安醫院今回覆稱，並沒有使用Getinge上述四個型號的手術燈，強調院方每季均定期嚴格檢查各項醫療儀器及設備，以確保病人及員工安全。