新入職教師參加內地學習團 教育局：獲取錄者倘缺席欠合理原因 須支付費用 (21:07)

教育局要求所有公帑資助學校的新入職教師和公營學校擬晉升教師須參加內地學習團。首兩團將於4月往深圳及廣州，名額各100個，即日起接受報名。費用由教育局資助，但若被取錄的教師因「特殊情況」不能如期出發，須經學校向教育局提交申請並附上證明文件，否則會被當局要求支付因臨時退團而產生的費用。
教育局早前表示計劃於本學年底前舉辦7個内地學習團，目的地包括大灣區、北京、上海和武漢。今日起接受報名的首兩個往深圳及廣州的學習團，為2020年9月1日或以後首次於公帑資助學校任職的新教師而設。兩團均是四天團、行程相同，分別於4月11日及19日出發，名額各100人，每校於每團可提名不多於5名教師參加。按教育局上載到網站的暫擬日程，學習團首日上午從香港乘高鐵往廣州，下午參加「開班儀式」及專題講座，由內地院校學者及專家任講者。其他行程包括企業參訪、文化考察等，並於第二、三日傍晚設「研習時間」，最後一日上午從廣州乘旅遊巴到深圳，下午回港。教育局局長蔡若蓮在社交網站發文稱鼓勵新教師把握機會，當局在下學年會提供更多教師內地學習團的名額。
學習團費用由教育局資助，包括研習費、考察費、住宿費、早午餐膳食，及團員往返香港及內地參訪城市的交通費等。但團員需自行安排旅遊保險及支付包括晚餐在内的個人消費。教育局網站又列明，如已獲取錄的教師因「特殊情況」不能如期出發，必須盡快經由學校向教育局提交退出申請及附上相關證明文件，學校亦應立即與教育局協商有關安排；如教師在「未能提供充分原因」或在沒有預先知會的情況下缺席，當局會按情況要求有關教師支付因臨時退團而產生的費用。教育局回覆查詢時無指明金額，僅稱包括培訓費、交通費及食宿費，接獲退團申請後會按個別情況考慮。
前年入職、任教高中通識科和公民與社會科的陳老師（化名）認爲臨時退團要付團費的安排合理，但指不少教師已經要協助帶領學生的公民科内地考察團，質疑是否有必要另外再參與學習團；加上平日工作繁忙， 「要再花四日參與真係唔容易」。
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