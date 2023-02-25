新入職教師參加內地學習團 教育局：獲取錄者倘缺席欠合理原因 須支付費用 (21:07)

教育局早前表示計劃於本學年底前舉辦7個内地學習團，目的地包括大灣區、北京、上海和武漢。今日起接受報名的首兩個往深圳及廣州的學習團，為2020年9月1日或以後首次於公帑資助學校任職的新教師而設。兩團均是四天團、行程相同，分別於4月11日及19日出發，名額各100人，每校於每團可提名不多於5名教師參加。按教育局上載到網站的暫擬日程，學習團首日上午從香港乘高鐵往廣州，下午參加「開班儀式」及專題講座，由內地院校學者及專家任講者。其他行程包括企業參訪、文化考察等，並於第二、三日傍晚設「研習時間」，最後一日上午從廣州乘旅遊巴到深圳，下午回港。教育局局長蔡若蓮在社交網站發文稱鼓勵新教師把握機會，當局在下學年會提供更多教師內地學習團的名額。

學習團費用由教育局資助，包括研習費、考察費、住宿費、早午餐膳食，及團員往返香港及內地參訪城市的交通費等。但團員需自行安排旅遊保險及支付包括晚餐在内的個人消費。教育局網站又列明，如已獲取錄的教師因「特殊情況」不能如期出發，必須盡快經由學校向教育局提交退出申請及附上相關證明文件，學校亦應立即與教育局協商有關安排；如教師在「未能提供充分原因」或在沒有預先知會的情況下缺席，當局會按情況要求有關教師支付因臨時退團而產生的費用。教育局回覆查詢時無指明金額，僅稱包括培訓費、交通費及食宿費，接獲退團申請後會按個別情況考慮。

前年入職、任教高中通識科和公民與社會科的陳老師（化名）認爲臨時退團要付團費的安排合理，但指不少教師已經要協助帶領學生的公民科内地考察團，質疑是否有必要另外再參與學習團；加上平日工作繁忙， 「要再花四日參與真係唔容易」。