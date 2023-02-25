T2挖隧道海面湧泥水 土拓署：短暫停工未致項目超支 2026年完工目標維持不變 (18:32)

本報日前分別向土拓署、承建商「布依格土木工程有限公司」、其母公司「寶嘉建築」，以及項目顧問「安誠-邁進聯營」查詢，為何有泥漿滲出可從已回填探孔滲出、地質勘探、回填探孔及監督回填工作由何方負責及何時完成，以及鑽挖機使用的抗壓力是否恰當。土拓署回覆本報時沒正面回應僅稱調查工作仍繼續，承建商及母公司則稱事件由署方統一回應，項目顧問公司未回覆。

土拓署回覆時指，工程團隊一直有緊密監控隧道鑽挖過程，是次泥水滲出事件發生於東行管道隧道鑽挖機前方，強調事件不涉及隧道内部，而工程團隊已作全面檢測，隧道內沒任何異常或滲漏。至於隧道管道內壓力有否因事故轉變影響在內工作工人，署方稱事件中沒有人員受傷，隧道結構安全不受影響。泥水湧出或造成海水污染，署方指已安排環境小組到場抽取海水樣本檢測，結果顯示水質符合指標，會持續監測。

T2主幹道及茶果嶺隧道於2019年動工，相關建築工程合約造價109.18億元。其中茶果嶺隧道屬海底隧道， 興建前一般會在海床鑽孔進行土質勘探，其後需灌漿回填，而隧道鑽挖機在海床下鑽挖時須持續用泥漿維持適當壓力，以平衡海水及海床下土壓。今次事故疑因探孔出現滲漏，致鑽挖機經過時泥漿可從探孔滲出，最終湧上海面。