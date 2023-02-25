警方錄影執法打擊水貨活動票控4人　拘1人 (17:08)

上水分區指揮官警司馮雅政表示，警方昨日已票控今次被捕女子阻街，但該女子今日於同一地點做出同樣的罪行，故警方作出拘捕行動，並日後會向法庭強調重複做案的情况，以讓法庭作出最適切的判決，增强阻嚇效果。她又說，水貨活動通常阻街的時間長達1小時，而貨物總量的長及寬可達1.5米，高度可有一人高。

她續程，截至2月23日，今年警方與不同的執法部隊共進行了26次跨部門打擊水貨行動，上水分區聯同食環署在區內水貨黑點進行了9次聯合行動，警方採用先勸諭後警告、再票控定額罰款的執法方式，但有部分水貨客在執法人員的視線範圍外「故態復萌」，為加大打擊力度，警方昨今兩天採取了錄影執法，以便日後在法庭的舉證。

馮表示，自1月8日與內地首階段通關，發現上水一帶水貨活動正處於萌芽階段，指水貨黑點集中在港鐵上水站附近，水貨檔口以「螞蟻搬家」的形式分貨給帶貨的人（俗稱「駁脚」），貨物多為化妝品、奶粉、波鞋、藥物等日常用品。她強調，水貨活動霸占行人路、滋擾市民，影響當地居民的日常生活，並提醒水貨活動有機會干犯阻街及滋擾罪行，最高刑罰可罰款5000元及監禁3個月。