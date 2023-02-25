蔡天鳳碎屍案｜Abby好友哽咽「個頭都仲未搵到」　前老爺曾揚言：「你賣樓我殺咗你」 (12:59)

豹太稱，Abby家人本身在國內從事工程生意，生活富裕，與前夫在十多歲時認識，豹太認為男方不過是退休警察之家，相對屬基層，在男方追求下雙方結婚，後因性格不合分開，但Abby仍照顧前夫一家，包括打本為前夫兄長做生意賣雞蛋仔，又購入何文田加多利山單位予他們居住。她稱，Abby近來有意出售該單位，曾有人上門「睇樓」，前夫一家大為緊張，擔心「賣樓我哋住邊」，性格較暴燥的「前老爺」一度揚言「（如果）你賣樓、唔安置我哋，我殺咗你」。豹太認為，Abby僅從投資角度出發，並非要趕走他們一家，與前夫育有的大仔及二女亦與其一家同住，「唔通會要自己仔女住得差咩？」只是因為尚未成事，才未有下一步安排。

豹太憶述，Abby失蹤當日（21日）早上還幫忙訂枱吃飯，下午2時02分收到她最後一個語音信息，說已訂好枱，豈料晚上就得悉她失蹤。她表示，Abby有多個司機，其中一個新年前離職，於是由前夫兄長接任，而她每日都會接送小朋友上學放學，包括大仔及二女，故前夫清楚其動向。

翻查資料，蔡與被捕前夫兄長共同持有兩間公司，分別為熊熊小食有限公司及粉紅佳人（集團）有限公司，報稱地址為深水埗福華街常福大廈。