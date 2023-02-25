警長收親戚50萬元調查收債資料　今罪成還押待求情及判刑 (13:04)

被告李鴻發（現年52歲）在另案承認欺詐等罪，被判社會服務令，早前已被革職。本案公職人員接受利益罪指，被告身為警務處警長，2019年7月5日從麥智元接受50萬元的饋贈或報酬等，作為協助黃君游（又名Sam Wong）調查收債的誘因或報酬。被告另被控訂明人員接受利益的交替控罪則指，他身為訂明人員未經許可從麥接受50萬元。

被告的長兄早前作供指，妻子胞弟麥智元稱其拍擋因生意金錢糾紛被騷擾，惟報警不受理，故欲向被告了解並着對方幫助麥。而另一名負責處理非法收數的時任警長則供稱，被告曾向他提供涉案追債情報。

法官今裁決指，根據相關WhatsApp信息，黃君游和麥智元希望被告協助，介入警方調查黃君游遭人滋擾。被告收取了麥智元於同年4月25日開出50萬元的支票，亦向同僚查詢黃的事件，案發時為公職人員的被告並無合法權限或合理辯解收取款項。

廉署發言人指，署方一直與警方緊密合作，定期為各級警務人員提供誠信培訓，提醒他們必須嚴格遵守《防止賄賂條例》，切勿濫用職權、謀取私利。