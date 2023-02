初選案｜區諾軒將鄒家成、余慧明、何桂藍區分為抗爭派　下周接受辯方盤問 (18:41)

區諾軒早上讀畢相關謄本後,確認他分別連同認罪戴耀廷、趙家賢、鍾錦麟,沒被起訴的香港民研鍾庭耀等在2020年6月9日至7月13日間就初選見記者的內容。區供稱,功能組別有其他界別參加初選,但組織方最後只接納衛生服務界參與,由於超級區議會亦由直選產生,故亦屬初選計劃之內。控方追問區為何只讓衛生服務界加入初選時,法官陳慶偉兩度提出「Do we really need to know?」

控方接下來問區諾軒有否與受審被告何桂藍見面,區表示同年7月初選之前,曾在港島為已在案中認罪的袁嘉蔚助選時見過何桂藍,區稱那是抗爭派造勢活動。法官李運騰提到,沒有印象區解釋過「抗爭派」意思,區表示可按照初選投票後的一個記者會歸類,出席者自稱為抗爭派,他們在民主派當時派系當中站於「進步的位置」。

李官再問區指的是「激進」抑或「極端」?區稱「佢地都好多元」,被告們傳出笑聲。區主動提出以不認罪被告為例,鄒家成是本土派,何桂藍則是左翼思想。何桂藍聞言發笑。區補充指何桂藍在經濟上追求公平,他望向何桂藍問「準唔準確?」區又說怕「標籤錯人」。法官陳慶偉遂向區諾軒指出,現時是問他本人的理解,區在陳官提問下遂一回答16名被告是否抗爭派。