四警涉查販毒案捏造搜屋紀錄　上司出庭當時僅按調查報告匯報律政司 (18:23)

被告馮孝聰（45歲，警長）、林耀然（38歲，警員）、羅學鍵（32歲，警員）及葉家豪（31歲，警員），被控於2018年3月15日至4月3日期間，在香港擔任公職期間或在與擔任公職有關的情况下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在調查一宗案件期間，作出已進行搜屋的虛假記錄。

督察朱健坤供稱，案發時他隸屬於屯門警署特別職務隊，負責處理區內毒品、賣淫及賭博案件，而他是4名被告的上司。2018年他所屬小隊接到線人情報，於是派員到屯門新和里遊樂場外截查及拘捕一名運輸工人。疑犯被帶返屯門警署後，由於沒有可用作錄影會面房間，疑犯由4名被告及其他同僚帶到天水圍警署錄取口供，及後4名被告與另外2名警員前往疑犯位於葵涌住宅搜屋。

朱續指，他根據第三被告呈交的調查報告，撰寫報告指該宗販運毒案有逾130克懷疑氯胺酮被檢取，而疑犯家在搜屋後沒有發現特別物品。朱又指，一般販毒案都會搜屋，而除非有搜查令，否則正常情況下警方須先取得疑犯同意下，才能搜屋。案件下周一續審。